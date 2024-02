Quando Laura Valente con Mango a Sanremo dissero | “Angelina è piccola | ma vuole già cantare con noi”

Volevo capire come vengono visti gli uomini chiamati a cambiare: non per essere «perfetti» ma «completi» (corriere)

Laura Pausini ha dichiarato in diretta tv, ospite di Mara Venier a Domenica In, di avere un problema al cuore da quando era bambina : "Da quando sono ... (feedpress.me)

Laura Pausini : "Ho un problema al cuore da quando sono piccola"

Le lacrime per Pippo Baudo Appena premiata come Person of the Year ai Latin Grammy , Laura Pausini si è raccontata in un'intervista a tutto campo con ... (247.libero)