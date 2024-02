Quando l’Ariston nel ’77 diventò una magic box

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dietro gli sfavillii del Teatro Ariston che dal 1977 ospita il Festival c’è una lunga tradizione di famiglia, quella dei Vacchino che dai primi del Novecento gestiscono sale cinematografiche in quel di Sanremo cavalcando il boom della settima arte e che con Aristide, padre dell’attuale patron Walter, fonda la prima multisala al mondo. Era il 1963, ma la liaison con il festival inizia per caso nel 1977venne dichiarato inagibile il giardino d’inverno del Casinò e si chiese ospitalità ’provvisoria’ al. L’epopea della ’scatolaa’ la racconta in prima persona Vacchino stesso che con Luca Ammirati ha scritto ’Ariston’ (Salani Editore) per ripercorrere 60 anni di gloria (tra eventi ospitati e produzioni proprie) all’ombra della settimana che accende tutti i riflettori sulla sala del ponente ligure. "Nel ’94 l’abbiamo ...