Quando Billie Holiday venne cacciata dal palco dello Smeraldo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per ascoltare la nuova puntata di “Un giorno a Milano”, registrati gratuitamente sul sito (cliccando su “Accedi” in alto a destra). Il podcast nasce nella redazione de Il Giorno ed è dedicato al capoluogo lombardo. In onda tre volte alla settimana, si prefigge di esplorare tutte le sfumature e le vibrazioni della vivace metropoli italiana. Milano, cuore pulsante del design, della moda e dell'innovazione, si svela in ogni episodio attraverso le sue strade trafficate e i suoi quartieri dinamici. Tutte le puntate sono disponibili a questo link.

