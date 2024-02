Quando avrai imparato Amadeus ligure Doc? Cosa gli regala il governatore Toti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) IlGiovanni, nella conferenza stampa prima della quarta serata del Festival di Sanremo, consegna nelle mani diun regalo per superare l'ultimo esame d'ammissione per diventare un cittadinoordinario: un mortaio per il pesto. "Io te l'ho portato già fatto, maa farlo sarai veramente un".