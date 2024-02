Qualificazioni EuroBasket 2025 | Irlandesi non stringono la mano alle israeliane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 – Le nazionali femminili di pallacanestro di Irlanda e Israele si sono affrontate a Riga in un clima tutt'altro che sereno nel match valido per le. Sul parquet lettone ad avere la meglio è stato Israele con il punteggio di 87-57 ma a far discutere sono le polemiche pre e post gara tra le due rappresentative e in particolare la mancata stretta didelleche si sono rifiutate anche di ascoltare nazionale a centrocampo, trascorrendo quel momento vicino alla panchina. Riavvolgendo il nastro degli eventi però, è necessario partire dal giorno precedente al match con la BBC che ha cercato di ricostruire gli eventi che hanno portatotensioni tra le due nazionali: mercoledì scorso la giocatrice israeliana Dor Saar aveva ...