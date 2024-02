Putin | guerra? Kiev ha obbedito agli Usa

«Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre», ha detto Blinken in un discorso in una conferenza stampa a Tel Aviv. Le ... (ilsole24ore)

Roma, 9 feb. (askanews) – “Russia e Ucraina prima o poi troveranno un accordo”, ha dichiarato Vladimir Putin nell’intervista a Tucker Carlson, pubblicata sul sito del giornalista americano. Il preside ...La simpatia che la destra estrema quasi al completo (vedi il Salvini) ha per Putin, è molto comprensibilmente simpatia per la dittatura e per le maniere forti. Gli altri filorussi, diciamo quelli non ...Non ha avviato alcuna nuova guerra, ha trattato bene i nordcoreani ...Fratelli d’Italia e tutta l’Ecr votano a favore. Intanto Putin e il cinese Xi Jinping stringono ancora i bulloni della loro ...