Putin | “Russia non attacca Polonia” Varsavia | “Non ci crede nessuno”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'intervista del presidente russo a Carlson non convince i paesi dell'est europeo "re la? Solo se lala".nonalle affermazioni di Vladimirche, nell'intervista-monologo al giornalista americano Tucker Carlson, ha dichiarato che Mosca non ha piani di attacco contro lae i paesi baltici. "Non è

La Russia non sarà mai sconfitta in Ucraina e la Nato «deve accettare le conquiste territoriali di Mosca». Questo è il messaggio all’Occidente di ... (feedpress.me)

Lunga intervista con il giornalista filo-Trump Tucker Carlson, ex anchor della Fox news. "E' stata la Cia a far esplodere North Stream". "Kiev ha ... (huffingtonpost)

"Attaccare la Polonia Solo se la Polonia attacca la Russia". Varsavia non crede alle affermazioni di Vladimir Putin che, nell'intervista-monologo al giornalista americano Tucker Carlson, ha ..."L'Ucraina ha iniziato la guerra nel 2014. Non l'ha iniziata la Russia nel 2022. Il nostro è un tentativo di fermare la guerra". Vladimir Putin si… Leggi ...Il Presidente russo, Vladimir Putin, è tornato a parlare della guerra in Ucraina, attaccando gli Stati Uniti, e ha confermato l'asse tra Russia e Cina. In un'intervista al conduttore e giornalista ame ...