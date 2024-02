Putin | “La Russia non ha interesse ad attaccare la Polonia o la Lettonia La Nato accetti le nostre conquiste territoriali in Ucraina”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il presidente della, Vladimir, ha dichiarato che Mosca continuerà a combattere e a perseguire i propri interessi in“fino alla fine” ma che non ha “alcun” ad allargare la guerra ad altri Paesi in Europa come lao la. Le dichiarazioni del capo del Cremlino arrivano durante un’intervista pubblicata nella notte italiana ma rilasciata il 6 febbraio a Tucker Carlson, la prima concessa a un giornalista statunitense dall’invasione russa dell’, iniziata ormai quasi due anni fa. Alla domanda se riuscisse a immaginare uno scenario in cui laavrebbe invaso militarmente la, Paese membro dellaha risposto: “Solo in un caso, se la ...

«Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre», ha detto Blinken in un discorso in una conferenza stampa a Tel Aviv. Le ... (ilsole24ore)

Vladimir Putin ha rilasciato una lunga intervista in cui parla della guerra in Ucraina: quando avverrà la fine del conflittoFinirà tutto in poche settimane". La guerra Russia-Ucraina si avvia ...Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista all'ex anchor della Fox news Carlson Tucker. «Semplicemente non abbiamo alcun interesse» ad espandere la guerra, ha dichiarato lo zar. «Solo in un caso ...