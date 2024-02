Putin | la Nato deve “accettare conquiste territoriali di Mosca”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In un'intervista rivelatrice che ha suscitato scalpore, il presidente russo Vladimirha ribadito con fermezza la posizione della Russia sul conflitto in Ucraina, sottolineando che il suo paese "non sarà mai sconfitto" e che laledi". Durante l'ampio dialogo con il controverso ex anchor di Fox News, Tucker Carlson,ha delineato una visione decisa e assertiva, affermando con veemenza che la sconfitta della Russia in Ucraina è "impossibile per definizione". In quello che è stato più un monologo che un'intervista tradizionale,ha reso chiaro che la Russia non cederà nei confronti dei propri interessi nel territorio ucraino."La sconfitta della Russia in Ucraina è ...