Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 - Un monologo di Vladimir, questa è stata la tanto attesa intervista, durata due ore, del discusso giornalista Tucker, ex di Fox news e sostenitore di. Perla guerra in Ucraina potrebbe finire subito, se la Nato smettesse di rifornire armi a Kiev. Quindi il Pentagono dovrebbe accettare le conquiste militari di Mosca in Ucraina, e non dovrebbe temere un’espansione russa verso altri Paesi come Lettonia o Estonia.: russi e ucraini stesso popolo Il presidente russo non ha dubbi: "La sconfitta della Russia in Ucraina è impossibile per definizione", e comunque è stata l'Ucraina a volere la guerra, gettando al vento un accordo quasi raggiunto per seguire le indicazioni battagliere dell'Occidente. Comunque secondo lo zar prima o ...