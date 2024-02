Putin | “Finire la guerra in Ucraina? Smettete di inviare armi” E su Biden | “Non parlo con lui Trump? Abbiamo un rapporto personale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “L’Occidente sta realizzando che si può sconfiggere la Russia”. “Non succederà mai”. Lainpuò“in poche settimane”: “Se veramente volete smettere di combattere, dovete smettere di fornire” a Kiev. Mosca non ha cominciato lanel 2022: “quello è stato un tentativo per fermarla”. Tucker Carlson,iano di ferro, ex presentatore di Fox News, ha trascorso due ore, sette minuti, 18 secondi con Vladimira Mosca. A dividere il presidente russo dall’istrionico volto del complottismo statunitense (che sui social ha più milioni di follower di alcune intere emittenti televisive) c’era solo un minuscolo tavolino bianco con qualche bicchiere d’acqua sopra. “Stiamo facendo un talk show o una conversazione seria?” è una delle prime cose che ...