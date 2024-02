Punta San Vigilio | Giovanni Rana vuole costruire un ristorante e un albergo sul Garda | è scontro con i nobili Guarienti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un panorama a dir poco metafisico, soffuso di nebbia nel pallido sole di mezzogiorno, si può ammirare dalla balaustra affacciata sul lago, accanto alla villa cinquecentesca disegnata da Sammicheli. “Sul, se i cancelli sono verdi, sono verdi, non in corten, il colore della ruggine che piace tanto agli architetti moderni. E le piante sono i cipressi, gli agrumi, gli ulivi… Io mi sforzo di conservare la tradizione e ciò che rimane dell’estetica nel paesaggio in questo luogo affascinante che ho la fortuna e l’onere di custodire”. Guariente, conte di Brenzone, guarda le tre gru che sovrastano ladi San, trasportando i loro carichi persino sopra il tetto della barchessa. Scruta i cumuli di terra, le colate di cemento, i camion, gli operai al lavoro. Allarga le braccia: “A me tutto questo pare ...