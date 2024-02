Puglia | clima | “smog in città e siccità nei campi con l’inverno mite” | pochi alberi nelle aree urbane Coldiretti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso daine allarmeneiin un invernosenza pioggia che ha fatto registrare fino ad ora una temperatura superiore di quasi due gradi superiore la media storica (+1,87°), secondo l’analisi dellasulla base dei dati Isac Cnr relativi al mese di dicembre. È quanto emerge dal monitoraggio della, secondo cui la messa a dimora di nuoviinche dispone di appena 10 metri quadrati in media di verde urbano per abitante è fondamentale per affrontare l’emergenzatica, fra ondate di calore, desertificazione e alluvioni e per rompere l’assedio dello ...

Smog in città e allarme siccità nei campi in un inverno mite senza pioggia che ha fatto registrare fino ad ora una temperatura superiore di quasi due gradi superiore la media storica (+1,87°), secondo ...con un gravissimo danno produttivo ed ambientale – aggiunge Coldiretti Puglia - per il ruolo che svolgono nella mitigazione del clima. Un danno economico ed occupazionale rilevante – continua ...L’inverno bollente manda la natura in tilt in un inverno accompagnato da una preoccupante siccità.