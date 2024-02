Proteste trattori | organizzazioni agricole convocate dal governo a Palazzo Chigi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ihanno sfilato nel cuore di Roma. Anche se è stata annullata la grande manifestazione degli agricoltori che era stata indetta per oggi nel centro della capitale, la protesta non si ferma: una delegazione di 4, partita in mattinata dal presidio su via Nomentana, ha attraversato la città ed è arrivata anche al Colosseo e al Circo Massimo. Il movimento Riscatto agricolo, che aveva lanciato un "ultimatum" alcon la richiesta di un incontro con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha detto che la decisione di ridimensionare la manifestazione è stata presa per evitare disagi e perché non si vuole “incrinare ulteriormente il grande appoggio sino a oggi avuto da tutti i cittadini”. Intanto, ledel mondo agricolo sono state ...