Protesta trattori | Mattia Pd | Regione Lazio ascolti agricoltori e ambientalisti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Ho chiesto le audizioni in Consiglio regionale sui rischi per la produzione agricola laziale determinati dal caldo record e dalla siccità per poter avviare un confronto con tutti i soggetti coinvolti, da Istituzioni ed Enti locali alle associazioni agricole e ambientaliste fino agli organismi scientifici. Un percorso volto ad individuare le iniziative che lapuò assumere per contrastare i rischi per la produzione agricola determinati da crisi climatica e siccità, oltre che dalle condizioni del mercato”. Lo dichiara la consigliera regionale Pd del, Eleonora, che sul tema ha già depositato un’interrogazione a sua prima firma. “La ‘dei’ è ormai alle porte di Roma e il riscaldamento globale ha superato la soglia limite dell’aumento di 1,5 gradi ...