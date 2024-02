Protesta trattori | Lollobrigida | dialettica con tutti agricoltori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (askanews) – “Non c’è ‘gli altri’, io sono abituato abituato a confrontarmi con il mondo rappresentativo delle imprese agricole, lo faccio quotidianamente. E’ evidente che le associazioni per definizione rappresentano gli imprenditori agricoli, poi l’Italia permette giustamente di fare anche altre associazioni quindi se qualcuno si sente maggiormente rappresentativo non deve fare altro che organizzarsi e chiedere. Detto questo, ancora una volta, non interrompiamo la nostracon chiunque intenda proporre, consigliarci o avere una restituzione puntuale di quello che noi facciamo per il settore e quindi lo farò anche nelle prossime ore”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francescorispondendo, all’uscita da Palazzo Chigi al termine dell’incontro con le associazioni più ...