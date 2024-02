Protesta trattori | ecco il documento | dagli sgravi Irpef alle assicurazioni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) «Serve ora un cambio di passo - si legge neldel Governo - sulla Politica Agricola Comunitaria: più semplificazione nell’erogazione degli aiuti, no a tagli finanziari, stop aiuti per non produrre, maggiore sostegno ai giovani»

Quella della von der Leyen “è una finta per dare fumo negli occhi al cittadino che non conosce la realtà agricola.” Sono le parole di uno degli ... (ilfattoquotidiano)

"Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l’aumento delle risorse a favore del comparto c’è stato ed è stato rilevante, seppur in una ... (affaritaliani)

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Serve un cambio di marcia, serve una visione strategica, non serve il rimedio al problema di oggi e non serve soltanto ... (calcioweb.eu)

I trattori a Roma: aspettiamo di essere ricevuti dal governo 09 febbraio 2024 Roma, 9 feb. - Niente sit-in dei trattori a Roma, a San Giovanni, come era stato annunciato. Alla fine… Leggi ...Sono tanti e si muovono "a passo di trattore" su Sanremo e su Roma. Sono i trattori degli agricoltori che hanno messo in atto una protesta nazionale in un momento in cui sarebbe stata certa la cassa ...quelli che stann inscenando proteste in diverse parti d'Italia."Anche oggi - ha proseguito Lollobrigida - ci sarà un incontro con rappresentanti di imprenditori agricoli che hanno deciso di ...