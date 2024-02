Protesta dei trattori | annullata la manifestazione degli agricoltori a piazza San Giovanni

La protesta dei trattori arriva a Sanremo : “Se la Rai non ci farà salire sul palco arriveremo tutti in Riviera” La protesta dei trattori arriva a ... (tpi)

Era strapieno mercoledì sera il teatro Dolcini di Mercato Saraceno. È qui che si sono riuniti in assemblea gli agricoltori di montagna che aderiscono ...Siracusa protagonista, oggi, della protesta dei trattori. A partire dalla 10,30 sono previsti manifestanti e circa 60 trattori che sfileranno nella zona umbertina fino all’ingresso di Ortigia, per poi ...ha oscurato avvenimenti ben più importanti quali la guerra in Israele e la “protesta dei trattori” che sta bloccando le strade non solo in Italia, ma in tutta Europa. Lo rileva il monitoraggio sui ...