Protesta dei trattori a Roma | “Aspettiamo incontro con Lollobrigida”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Manifestazione simbolica di Riscatto Agricolo in mattinata a San Giovanni "per non creare disagi ai cittadinini", in serata la sfilata sul Gra Ladegli agricoltori arriva a. "Questa mattina verso le 9 partiremo con quattrodal presidio di via Nomentana e dopo aver fatto un giro per il centro arriveremo in