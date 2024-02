Protesta degli agricoltori | 4 trattori fino al Colosseo e stasera più di 400 in colonna lungo il Grande raccordo anulare

“Sono confermati i trattori in viaggio per la città, il percorso ancora non lo sappiamo ma saremo scortati dalle forze dell’ordine. Confermo che la ... (ilfattoquotidiano)

Solo l'orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21". Lo ha detto Roberto Rosati uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che ha aderito a Riscatto Agricolo, al presidio dei trattori su ...Nella maggioranza è cominciata la gara per mettere il cappello alla protesta degli agricoltori. Questo comportamento è indecente». Duro anche Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra: «Di fronte ...Come ha fatto sapere ieri in conferenza stampa, infatti, leggerà in diretta il fatidico comunicato stampa degli agricoltori che da giorni stanno protestando in tutta Italia e all’estero contro le ...