Prosegue lo sciame sismico intorno a Parma A Spoleto | in Umbria | scuole chiuse per le scosse

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Negli ultimi tre giorni la provincia diè interessata da uno. La scossa più forte finora è stata registrata alle 13.06 di oggi, in Val Baganza, con magnitudo 4.2., avvertita dalla popolazione, e fortunatamente senza danni. «La situazione è costantemente monitorata- affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo-. Tutte le componenti del sistema sono allertate e operative in caso di necessità. Sul territorio dell’Unione dei Comuni AppenninoEst, epicentro delle, stamattina si è svolta un’attività di informazione alla popolazione per ricordare le regole di comportamento da seguire in caso di sisma e la localizzazione delle aree di assistenza dove eventualmente recarsi». C’è anche uno ...