Pronto al bis Saelemaekers adesso ci riprova

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prove tecniche anti Lecce. Più facili, ora che l’abbondanza ha riconsegnato a Motta un ampio ventaglio di soluzioni. Non fa eccezione l’attacco, dove tra Orsolini,, Urbanski, Karlsson e Ndoye (domani spera di tornare tra i convocati) Thiago ha di che sbizzarrirsi. Chi sembra annusare una maglia da titolare è, favorito con Orsolini per affiancare Zirkzee. Il belga ha giocato la sua ultima partita da titolare il 30 dicembre a Udine: con Thiago mai dire mai, ma quella col Lecce potrebbe essere l’occasione giusta per tornare in campo dall’inizio. Intanto oggi a Casteldebole, nell’anniversario della sua morte (9 febbraio 2001), si terrà la cerimonia di commemorazione di Niccolò Galli.