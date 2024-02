Pronti all' offensiva Israele e il piano per liberare gli sfollati nella morsa di Hezbollah

Gli Houthi sfruttano il caos. Pronti alla pace con Riad In questa fase molto comunicativa degli Houthi, l’organizzazione che controlla il nord dello Yemen da circa otto anni, il “viceministro degli ... (formiche)

La protesta dei trattori alle porte di Roma : “Dal Governo 4 spiccioli - pronti a manifestare da venerdì” Dopo più di una settimana di proteste gli agricoltori sono arrivati nella capitale. Poco dopo le 20 infatti hanno superato il raccordo anulare con i ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo 2024 - FantaSanremo al via : cantanti pronti per gara parallela (Adnkronos) – Ci sono i big e i debuttanti, non solo per la gara di Sanremo 2024. Ma anche in quella che ormai è una sfida paralella per la ... ()

Sanremo 2024 - FantaSanremo al via : cantanti pronti per gara parallela Ci sono i big e i debuttanti, non solo per la gara di Sanremo 2024. Ma anche in quella che ormai è una sfida paralella per la vittoria, ovvero il ... (metropolitanmagazine)