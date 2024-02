Promozione per Francesca Ferraro | è il nuovo vicario del questore di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024), primo dirigente della Polizia di Stato e Capo Gabinetto della Questura, è stata promossadeldi. La prestigiosaè giunta a coronamento di una brillante carriera in Polizia: bergamasca di nascita, profonda conoscitrice del territorio orobico, laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Pubbliche Amministrazioni, ha ricoperto diversi e importanti incarichi in questi lunghi anni, dalla guida delle Volanti, a dirigente dell'Ufficio Immigrazione, dirigente Ufficio Personale, Dirigente DIGOS sino all'attuale incarico di Capo di Gabinetto. Distintasi per le sue doti umane, il costante impegno e le indiscusse capacità professionali andrà a ricoprire il delicato incarico a partire dal prossimo 1 marzo.