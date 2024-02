Promessi sposi in chiave moderna Tremila ragazzi seduti in platea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A 150 anni dalla morte Alessandro Manzoni inunisce Martesana e Sud Milano. Scuole di 21 città inper "a teatro" di Massimo Colombi: alla prima il 19 febbraio in mattinata sono attesi 3mila frae insegnanti, in serata il musical sarà scontato - da 25 euro a 15 - per i residenti delle città promotrici. Vernice dell’evento a Palazzo Pirelli, il progetto è sostenuto da Regione e Città Metropolitana, l’appuntamento è al Repower di Assago. Da Pioltello arriveranno 300 studenti di terza media. Lo scopo è anche suscitare curiosità nei giovanissimi per il romanzo più famoso della letteratura italiana. "Ho accolto subito l’invito a far parte di questa bella cordata di comuni che per la prima volta si sono messi insieme per un’iniziativa così ...