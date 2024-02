Progetto stadio San Donato | gli appuntamenti e le parole del sindaco Squeri

Per lo Stadio della Lazio “ Aspettiamo il progetto di Lotito sul Flaminio . C’è sempre stato un dialogo costante, per fortuna o purtroppo il Flaminio ... (romadailynews)

Milan , progetto stadio San Donato : ecco stilato il programma degli incontri . Si parte da martedì 6 febbraio Il progetto per lo stadio del Milan a ... (dailymilan)

Un pezzetto alla volta, si vanno precisando sempre meglio i confini del progetto del nuovo Stadio della As Roma a Pietralata. In un documento, ... (ilmessaggero)

Simeone : ”Questa volta pretenderebbe, addirittura, di dettare i tempi e le condizioni per la cessione dell’impianto sportivo comunale, in spregio ad ... (terzotemponapoli)

Nino Simeone , consigliere del Comune di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, risponde a De Laurentiis : "Siamo ancora in attesa di ... (fanpage)

“Depositeremo entro il mese di febbraio la proposta formale della soluzione che il 7 dicembre scorso abbiamo annunciato. Il Comune lamenta questa ...L’operazione nuovo stadio del Milan entra nel vivo. La società rossonera ha acquistato il terreno nel quale ha intenzione di far sorgere la propria casa: la firma del rogito per l’ area San Francesco, ...Negli ultimi giorni il sindaco e i tecnici dell’Ente sandonatese hanno compiuto una serie di incontri relativi alla proposta di variante urbanistica per l’area San Francesco, dove potrebbe essere ...