Progetto stadio San Donato | gli appuntamenti e le parole del sindaco Squeri

Per lo Stadio della Lazio “ Aspettiamo il progetto di Lotito sul Flaminio . C’è sempre stato un dialogo costante, per fortuna o purtroppo il Flaminio ... (romadailynews)

Un pezzetto alla volta, si vanno precisando sempre meglio i confini del progetto del nuovo Stadio della As Roma a Pietralata. In un documento, ... (ilmessaggero)

Simeone : ”Questa volta pretenderebbe, addirittura, di dettare i tempi e le condizioni per la cessione dell’impianto sportivo comunale, in spregio ad ... (terzotemponapoli)

Negli ultimi giorni il sindaco e i tecnici dell’Ente sandonatese hanno compiuto una serie di incontri relativi alla proposta di variante urbanistica per l’area San Francesco, dove potrebbe essere ...Il Milan ha intenzione di costruire il suo nuovo stadio di proprietà a San Donato Milanese. Nel video tutte le informazioni in nostro possesso Il Milan ha scelto l'area… Leggi ...Un anno di eventi nazionali e internazionali, di progetti per ogni età e abilità con attenzione al rinnovo dell’impiantistica e alla promozione dello sport a 360 gradi come opportunità di migliorament ...