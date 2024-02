Professioni | Specialisti ologrammi | “Arte e intelligenza artificiale mix competenze richiesto”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'esperto Antonio Franzese: "Una formazione in ingegneria informatica, ingegneria elettronica o discipline simili può costituire una base solida, unita, però, ad una buona dose di creatività" La digitalizzazione dellesta cambiando il matching tra domanda e offerta di lavoro. In questo periodo, con lo sviluppo di Chat Gpt, le aziende stanno cercando non solo