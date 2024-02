Produzione industriale in calo del 2 | 5% rispetto all’anno precedente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nel 2023, laha registrato undel 2,5%, evidenziando una tendenza negativa nell’indice destagionalizzato per la maggior parte dei mesi, secondo quanto comunicato dall’Istat. In particolare, a dicembre 2023 si prevede un aumento dell’1,1% nell’indice destagionalizzatoa novembre. Nel complesso del quarto trimestre, si è registrata una diminuzione del 0,5% nellaai tre mesi precedenti. Aumenti significativi, ma cali nella fabbricazione di macchinari L’indice destagionalizzato mensile mostra un notevole aumento congiunturale per i beni di consumo (+3%), mentre si osservano crescite più contenute per i beni strumentali (+1,6%) e i beni intermedi (+0,8%). ...