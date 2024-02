Produttività | l’Italia a passo di lumaca rispetto agli altri Paesi Ue

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Clerici* Ladi un Paese è considerata un indicatore chiave di crescita o contrazione economica e di competitività anche nei confronti internazionali. Il rapporto Istat 2023, analizzando il periodo 2014-2022, mostra che in Italia il tasso medio annuo di crescita delladel lavoro è stato dello 0,5 per cento a fronte di una crescita dell’1,3 per cento nell’Unione Europea. Meglio è andata, 0,9 per cento, la crescita della produttiva del capitale, cioè l’efficienza con cui il capitale viene impiegato nel processo produttivo. Ampliando l’arco temporale al periodo 1995-2022, la crescita media annua delladel lavoro in Italia (0,4 per cento) è stata decisamente inferiore a quella realizzata nel resto d’Europa (1,6 per cento). Tassi di incremento più in linea con la media europea sono stati registrati ...