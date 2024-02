Principe Harry | tabloid battuti in tribunale | scatta il risarcimento per le intercettazioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un periodo a dir poco delicato e frenetico per il. Dopo aver incontrato suo padre, Re Carlo, che ha di recente scoperto d’essere malato di cancro, ha rivolto la propria attenzione al. Si è consumato un nuovo capitolo della sua battaglia contro i. Un successo che ha dell’eclatante, che costringe al silenzio chi aveva accusato l’ex reale, ormai, di star esagerando con le sue accuse. Imprigionato in una gabbia d’oro, incapace di poter godere della necessaria privacy di cui ogni essere umano ha bisogno. E cosa accade ora? Il suo avvocato, David Sherborne, ha spiegato in un’udienza inche il Mirror Group Newspapers ha accettato di provvedere al pagamento delle spese legali di. A ciò si aggiungeranno i “danni sostanziali”. Ci sarà un pagamento ...