Primi rinvii delle sfilate di Carnevale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’ultimo corso deldi Pistoia in programma per domenica è stato rimandato a quella successiva, il 18 febbraio. Le previsioni meteo previste per questo fine settimana non promettono niente di buono e per questo il Comitato Cittadino di Pistoia, organizzatore della manifestazione, ha deciso di rimandare il corso mascherato. Dopo duecon il sole che ha fatto da corollario a giornate di divertimento, risate, musica e colori, per quest’ultimo corso Giove Pluvio ha deciso di tirare un brutto scherzo che, pur essendo in pieno periodo di, non sarà apprezzato. Ufficiale anche il rinvio deldi San Marcello: l’appuntamento è stato spostato a domenica 18 febbraio.