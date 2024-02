Prime immagini nitide dei prossimi Samsung Galaxy A35 e A55

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sembra che il colosso di Seul potrebbe presto annunciare altri due smartphone di fascia media. Dopo il lancio deiA15 5G e A25 5G, per l’azienda sudcoreana è giunto il momento di lanciare iA35 e A55. I render di entrambi questi telefoni sono stati rivelati qualche settimana fa, ma ora sono trapelate le loropiù chiare, rivelando tutte le varianti di colore. I rendering per la stampa deiA35 e A55 sono stati pubblicati dal leggendario leakster Evan Blass (@evleaks). Come potete vedere nellequi sotto, ilA35 ha finalmente un design Infinity-O per lo schermo, caratterizzato da un ritaglio del display a forma di foro dall’aspetto moderno per la ...