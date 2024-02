“PrimAnteprima” | al via la settimana delle anteprime dei vini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 - Mercoledì 14 febbraio torna a Firenze “”, il tradizionale appuntamento che inaugura ladeidi Toscana” (che prosegue fino al 19 febbraio), in cui i principali Consorzi del vino made in Tuscany presentano le nuove annate.- evento ad invito dedicato alla stampa specializzata, durante il quale verranno svelati i dati su andamenti di mercato ed export - si svolge quest'anno presso la Camera di Commercio di Firenze (piazza Mentana, 1). L’iniziativa sarà presentata nella conferenza stampa in programma lunedì 12 febbraio alle ore 12.00 nella Sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze). Partecipano Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, vicepresidente e ...