Preolimpico del Sudamerica | versi di scimmia e ululati al padre di Endrick

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ennesimo caso di razzismo nel mondo del calcio. In occasione della partita tra Venezuela e Brasile, valida per la qualificazione delin vista di Parigi 2024, ildiè stato vittima di un nuovo episodio di discriminazione. Douglas Ramos,del giocatore brasiliano nel mirino delle grandi squadre europee, assisteva alla partita del figlio dalle tribune. Alcuni tifosi gli hanno indirizzatodi, il tutto ripreso da un video circolante sui social. La federcalcio brasiliana ha espresso la propria vicinanza all’uomo e alla sua famiglia. Successivamente, la CBF ha richiesto l’intervento della confederazionena e delle attività locali, senza però ricevere risposta al momento. SportFace.

Il razzismo nel calcio e nello sport non si ferma neppure di fronte all'ideale olimpico. Lo dimostra quanto accduto ieri, qundo in Italia era l'alba, nella partita ...