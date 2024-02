Preoccupazioni per cassa integrazione in scadenza | RSU Jabil chiedono incontro con Ministero

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia : Scatta l’allarme siccità in Puglia con il crollo di 120 milioni di metri cubi di acqua negli ... (noinotizie)

Ecco le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda venerdì 19 gennaio 2024 alle 13:40 circa su Canale 5. Beautiful torna domani, venerdì 19 ... (movieplayer)

I Concerti di piazza a Bari, Trani, Martina Franca, Ceglie Messapica fra gli altri, per aspettare il 2024. Ordinanze dei sindaci per vietare oggi ... (noinotizie)

Statte ed Anzio - incidenti gravissimi per i bòtti. Non è il caso di continuare Preoccupazioni per la notte di San Silvestro

L'articolo Statte ed Anzio, incidenti gravissimi per i bòtti. Non è il caso di continuare <small class="subtitle">Preoccupazioni per la notte ... (noinotizie)