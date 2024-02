Premierato | scontro Pd-Fdi aula Senato Balboni vuole Giurì d’onore

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le tensioni politiche sulle riforme istituzionali irrompono nell'deldove, durante l'esame del ddl Nordio, è andato in scena un attacco del capogruppo del Pd, Francesco Boccia, al presidente della commissione Affari costituzionali del, Alberto. Uno scambio acceso che finisce con la richiesta didi convocare und'onore. Ieri sera, durante i lavori della commissione Affari costituzionali, ha detto Boccia, è avvenuto un qualcosa che "mai, dico mai" era avvenuto prima, si sono superati "limiti" che riguardano il "rapporto non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra presidente di commissione e componenti". A Tito Magni (Avs), ha raccontato l'esponente Dem, "è stato detto che sarebbe stata chiamata la forza pubblica, addirittura, in una ...

visto che il giorno prima ha alzato i toni e perfino gridato contro l'opposizione "colpevole" - sulla riforma del premierato - di aver chiesto tempi più lunghi alla luce delle nuove modifiche ...Contro l'Autonomia differenziata, a difesa dell'unità del Paese, scendono in piazza Cgil e Uil Puglia. Domani terranno, in piazza San Ferdinando a Bari, dalle 17, una manifestazione per dire «no» al d ...