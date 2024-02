Preghiera a Maria | 9 febbraio Rimangono attoniti davanti a un simile prodigio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Vicino Modena offendono la Madonna con atti sacrileghi, cercano di mettere a fuoco una sua immagine, ma restano scioccati di fronte a ciò che accade. A Fiorano in provincia di Modena c’è un antico castello che nel tempo è diventato un Santuario che custodisce l’Immaginesa nota col titolo Madonna del Castello. L’atrocità degli uomini ... L'articolo proviene da La Luce di

Sorge ad Este in provincia di Padova la grandiosa Basilica che custodisce un’ Antica icona della Madonna delle Grazie, dono di Taddeo, principe ... (lalucedimaria)

Ispira dolcezza e pietà la Madonna Mater Pietatis che celebriamo oggi, icona molto cara ai Gesuiti e non solo. È conservata a Roma in quello che è ... (lalucedimaria)

Affidiamo alla Beata Vergine Maria tutti coloro che soffrono nel corpo ...hai sparso sul tuo popolo in preghiera e sofferente. Fa’ che anche noi, per l’intercessione di Nostra Signora di Lourdes, ...Esce il 13 febbraio in tutte le librerie, il nuovo libro di Don Francesco Cristofaro, Le vie di Maria. Storie di Pellegrinaggio e conversione a Lourdes, Fatima e Medjugorje. Un libro che segna una tap ...La comica, all'epoca conduttrice dello show di Canale 5, chiedeva l'intercessione alla Maria di Nazareth interpretata da Marco Guarena ...