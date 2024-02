Prato | i corsi per l' uso del defibrillatore cardiopolmonare e la manovra di disostruzione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 - Saper intervenire con tempestività quando anche un solo minuto risparmiato può salvare una vita: è questo l'obiettivo che l'Amministrazione comunale si è posta con l'organizzazione del corso Blsd (Basic life support early defribillation) di rianimazionee manovre di, con abilitazione all'uso del febrillatore 118 pediatrico e adulto, e il corso di manovre die rianimazione pediatriche, secondo le nuove linee ministeriali per la prevenzione del soffocamento da cibo. I duesi terranno rispettivamente il 15 e 16 marzo in Palazzo comunale: ad organizzarli sono il Comune di, la Misericordia die Squicciarini Rescue srl International training center. Le due giornate formative sono state ...

