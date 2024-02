POLIZIA POSTALE – ATTENTI AL QUISHING | IL FURTO DI DATI TRAMITE QR CODE

(Di venerdì 9 febbraio 2024)AL: ILDIQRVariante del più famoso phishing, è una truffa che si avvale del QR, un codice a barre che consente di accedere rapidamente a un contenuto multimediale senza la necessità di digitare l’indirizzo web della risorsa richiesta. Chiunque può creare un QRutilizzando i numerosi siti disponibili online. Inoltre il formato immagine utilizzato dal codice impedisce agli antivirus di rilevare le potenziali minacce contenute al suo interno. Inquadrare il QRcon la fotocamera del proprio smartphone, per accedere all’audioguida di un museo, per visualizzare il menu di un ristorante, per pagare un parcheggio, può condurre l’utente ...

Di Pietro: "Su Facebook un mio video manipolato, l'intelligenza artificiale ha copiato la mia voce. Ho contattato la polizia postale e ai pazienti dico di non cascarci, sono vere e proprie truffe" "Se ...Un uomo di 27 anni si è spacciato per un sedicenne su Instagram per adescare ragazze minorenni, chiedendo loro foto e video intimi. Ha patteggiato due anni di reclusione e risarcimento delle vittime.Solo in Italia le vittime che si sono rivolte alla polizia in cerca di aiuto sono state più di 50. L'«orco» per oltre 3 anni ha contattato ragazzine minorenni su diversi ...