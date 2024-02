Polizia locale | bando per l’avanguardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Anche quest’anno laha voluto aderire alpromosso da regione Lombardia per progetti relativi alla sicurezza urbana che possono garantire nuove dotazioni di servizio, sempre al passo con i tempi e tecnologicamente avanzate". Così l’assessore, Alessandro Provini illustra il programma messo a punto dal comando cerrese che si basa sul coordinamento tra il servizio di videosorveglianza centralizzato e la pattuglia. "Questo progetto, come i precedenti, vuole migliorare la già ricca dotazione strumentale a disposizione dei nostri agenti e non solo, grazie all’accordo sovracomunale con Rescaldina e con l’asse del Sempione. Proprio per questo, i nostri investimenti producono degli effetti ancora più importanti, perché messi a disposizione di una platea ben più ampia rispetto al comando Cerro maggiore". Il finanziamento ...