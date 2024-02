Poi non si stupisca | la gonna di Mengoni nel mirino di Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Marco, il primo co-conduttore della 74esima edizione del Festival, è salito sul palco dell'Ariston indossando unadi pelle nera midi. La scelta del cantante ha attirato l'attenzione di molti. Tra questi anche il generaleche, in un'intervista concessa a Giulia Sorrentino per il sito mowmag.com, ha esternato il suo parere al riguardo. "Ognuno è libero di indossare quello che vuole, ma non sipoi Marcose qualcuno ride di lui perché indossa una mini. Lui è libero di farlo perché non offende nessuno", ha detto l'autore de Il mondo al contrario, "ma è libera altrettanto la critica, o almeno così dovrebbe essere, perché nel mondo occidentale, a meno che non si abiti in Scozia, gli uomini non vanno in giro con la mini". ...