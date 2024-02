Pnrr | via ai cantieri di demolizione e ricostruzione dei nidi di via Biava e via Toscanini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bergamo. Partono nei prossimi giorni gli ultimi duesuicomunali di Bergamo: lavori al via quindi in viae in via, conclusione di un grande piano di, ampliamento edi ben 5 asili nido del Comune di Bergamo. A pochi giorni dall’affidamento del cantiere del nido di via Isabello e dall’avvio dell’intervento su quello di via Mozart, nel quartiere di Malpensata, operai e mezzi si preparano per concretizzare gli ultimi tasselli (il primo intervento è più avanzato, al Villaggio Degli Sposi) un piano ambizioso, ovvero quello della “sostituzione” di ben 5 asili nido comunali: Bergamo ha saputo ottenere ben 8.719.000 di euro dal, attraverso il capitolo dedicato al miglioramento dell’offerta di servizi educativi e ...