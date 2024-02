PlayStation Plus | le novità su PS5 per febbraio e San Valentino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In occasione della Festa degli innamorati,ha deciso di lanciare una serie di iniziative e offerte che riguardano tanto i giochi quanto le sottoscrizioni ai servizi in abbonamento. Fino al 14, infatti, i giocatori che hanno effettuato la sottoscrizione a un servizio in abbonamentopotranno beneficiare di una speciale promozione su Direct..com. Acquistando due o più articoli dallo store online ufficiale targato, per un valore complessivo superiore a 100 euro, si potrà godere di uno sconto del 15% sul totale dell’acquisto. Dal 6, l’esperienza di gioco susi arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di Marvel’s Spider-Man 2 al catalogo di titoli in versione di prova per gli abbonati al piano ...