Più di 700 episodi spaccio in un anno | due arresti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Fermo, 9 febbraio 2024 - Uno girava con mezzo etto di eroina nascosto negli slip, l’altro pensava a spacciarla. Una volta sorpresi dai carabinieri, era scattata l’indagine che aveva permesso di portare alla luce ben 700 cessioni di droga per un totale di 21.500 euro. L’operazione è stata messa segno dai militari del Nucleo operativo e radiomobile - sezione operativa della Compagnia di Macerata, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare deglidomiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. In manette, per detenzione edi stupefacenti in concorso, sono finiti Michele Michetti, 45 anni di Montappone, e Davide Brocco, 38 anni di Massa Fermana. I carabinieri hcondotto una prolungata e articolata indagine di polizia giudiziaria che ha consentito di ricostruire un’intensa e fiorente attività di ...