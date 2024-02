Pisa-Sampdoria sabato 10 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sono appaiate a quota 27 punti nella classifica di Serie B, una manciata in più delle cinque squadre che al momento stazionano nella zona retrocessione propriamente detta, comprendente anche le posizioni che valgono gli spareggi. Sia Alberto Aquilani che Andrea Pirlo hanno dovuto gestire parecchi infortunati ed è anche per questo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sampdoria-FeralpiSalò e SudTirol-Reggiana sono valide per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

Sampdoria-Feralpisalò, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena alle 16:15. Pirlo , allenatore dei ... (inter-news)

Pisa, 5 febbraio 2024 - La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti validi per la gara Pisa-Sampdoria , in ... (sport.quotidiano)

La Serie B torna in campo con la ventiquattresima giornata. Oggi il derby lombardo tra Como e Brescia, domani e domenica il resto del turno. In testa la classifica è guidata dal Parma con 48 punti.L’ex bomber del Pisa: "Vialli era una persona eccezionale, Mancini aveva il suo carattere. E come Romeo non c’è stato nessun altro" ...Una giornata di squalifica per Butic e Fiordilino della FeralpiSaò, Calabresi di Pisa, Acampora del Bari, Antov della Cremonese, Palumbo del Modena, Tessmann del Venezia, Vandeputte del Catanzaro e Ye ...