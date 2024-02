Pisa-Sampdoria sabato 10 febbraio 2024 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

La partita Pisa - Sampdoria di Sabato 10 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 24ma giornata di Serie B ...GOOOOOOOOLLLLLL!!! - Strefezza porta in vantaggio il Como! Gran diagonale da destra, appena dentro l’area, su imbeccata precisa di Curto. Nulla da fare per Andrenacci, seconda rete in due partite per ...Al termine della rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati.