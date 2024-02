Pioggia | neve e mareggiate | ‘scherzo’ meteo estremo nelle previsioni di oggi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) –ma anche. Sull'Italia torna il maltempo 'grazie' all'ormai noto Ciclone Pulcinella, che porta un netto cambio rispetto alle giornate soleggiate che hanno accompagnato finora la penisola. E' un quadro' quello delineato dagli esperti per la giornata di, 9 febbraio, e per tutto il weekend. Antonio Sanò, fondatore del

Non solo coriandoli a Carnevale, ma anche precipitazioni in tutta la Penisola a causa di un doppio vortice ciclonico previsto per il weekend. Il ... (tg24.sky)

Importanti accumuli di pioggia e neve come non accadeva da molto tempo: ecco i numeri previsti per l'Italia tra oggi e la prossima settimana e dove ... ()

Ma la pioggia non fermerà la voglia di fare festa ...inoltre è in arrivo un carico abbondante di neve oltre i 1300 metri di quota con 30-40 cm tra Valle d’Aosta e Piemonte e fino a 50-60 cm in ...Attenzione all’alto Piemonte, Prealpi venete e Friuli, così come basso Tirreno, dove sono previste piogge molto abbondanti e potenziali problemi idrogeologici. I fiocchi di neve imbiancheranno le Alpi ...Ferrara, previsioni meteo per il 9/02/2024. Giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, temperatura minima 9°C, massima 12°C ...