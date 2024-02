Pioggia di forte intensità | Giuliacci vede nero Nel weekend

Arriva il freddo sull'Italia, con pioggia , neve e forte vento quasi ovunque per il Vortice di Carnevale : le previsioni secondo gli esperti, anche sul ... (notizie.virgilio)

Roma, 9 febbraio 2024 – Finalmente, dopo settimane di siccità, il ritorno della pioggia sull’Italia . Per il momento niente affondo freddo, ma le ... (quotidiano)

LIVE Zeppieri-Norrie 6-3 - 7-6 - 0-2 - Australian Open 2024 in DIRETTA : gioco interrotto - pioggia e forte vento. Partita la rimonta del britannico nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ALCARAZ (2° MATCH DALLE 2.00) 02.50 Non ci saranno problemi per Lorenzo Sonego, ... (oasport)