Pieve Emanuele | dimesso dall' ospedale lo studente accoltellato fuori da scuola

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Milano), 9 febbraio 2024 - E' tornato a casa lodi 16 anniall'uscita damartedì scorso a, nel Milanese. Le sue condizioni erano migliorate già nei giorni scorsi e, terminata l'osservazione medica, è stato. Il ragazzo era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano, martedì scorso quando, all'uscita da, era stato aggredito da un 18enne rozzanese che lo aveva colpito con un fendente a una coscia. Il giovane dopo l'aggressione aveva perso molto sangue. Le sue condizioni che inizialmente sembravano molto gravi, sono migliorate anche grazie al fatto che la coltellata non aveva colpito parti vitali. Per ...

Nel corso dell'interrogatorio il ragazzo si è difeso dicendo di aver agito per proteggere un'amica. Secondo gli inquirenti il giovane, prima dell'aggressione, aveva già intimidito la vittima ...MILANO, 08 FEB - Deve restare in carcere, e non più con l'accusa di lesioni aggravate ma con quella più grave di tentato omicidio, il 18enne arrestato nel pomeriggio di due giorni fa per aver accoltel ...